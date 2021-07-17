Kulüpten yapılan açıklamada, Luther ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen’de geçiren Luther, burada sezonu 31 maçta 8,9 sayı, 5,6 ribaund, 1,1 asist istatistikleri ile tamamlamıştır. Ryan Luther’e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.