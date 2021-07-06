Kulüpten yapılan açıklamada, Gulley ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtilerek, "Geçtiğimiz sezonu Darüşşafaka Basketbol'da geçiren Gulley, burada sezonu 11 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaund, 1,9 asist istatistikleriyle tamamlamıştır. Jarmar Gulley'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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