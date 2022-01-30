Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş Icrypex: 77

Salon: Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hakimoğlu, Murat Ciner

Gaziantep Basketbol: Peterson 23, Orhan Haciyeva 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Kaba 10, Doyle 15, Robinson 7, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Gulley 19

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 17, Lawson 5, Jefferson 25 , Ercan Osmani 9, Egehan Arna 15, Mehmet Yağmur, Bluiett, Furkan Haltalı, Yağız Aksu, Alexander Reaves 6, Alihan Demir

1. Periyot: 23-20

Devre: 39-34

3. Periyot: 54-55

5 Faulle çıkan: 39.12 Lawson (Beşiktaş Icrypex)