Gaziantep Basketbol: 76 - OGM Ormanspor: 87

Salon: Şahinbey

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 14, Simpson 7, Tomas 12, Can Uğur Öğüt 16, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 4, Muhammed Doğan Şenli 4

OGM Ormanspor: Holloway 14, Kikanovic 21, Kidd 15, Hardy 10, Cevher Özer 14, Hagins 13, Efe Ergi Tırpancı, Erol Can Çinko, Tuna Han Dikmen, Kadir Bayram

1. Periyot: 22-22

Devre: 41-45

3. Periyot: 55-68