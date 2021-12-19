Gaziantep Basketbol: 69 - Bahçeşehir Koleji: 76

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhan, Özge Şentürk

Gaziantep Basketbol: Peterson 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Luther 10, Gulley 16, Kaba 27, Orhan Aydın Hacıoyeva, Leon Harun Apaydın, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin,

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 4, Smith 26, Dekker 12, Oğuz Savaş 4, Kartal Özmızrak 5, Solomon 12, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 4

1. Periyot: 15-14

Devre: 32-38

3. Periyot: 55-54

Beş faulle çıkanlar: 35.39 Jones, 39.16 Solomon (Bahçeşehir Koleji)