ING Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 67 - Pınar Karşıyaka: 76

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Umut Özgün Ergün

Gaziantep Basketbol: Orhan Hıcayeva 5, Peterson 12, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 4, Gulley 20, Kaba 22, Doyle 2, Orhan Hıcayeva, Leon Harun Apaydın, Duşan Cantekin, Ahmet Furkan Özkan, Koray Çekici

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma, Taylor 10, Mbaye 20, Mitchell 8, Colson 14, Berkan Durmaz, Mahir Ağva 7, Can Korkmaz 3, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı, Roll 14.

1. Periyot: 19-19

Devre: 39-42

3. Periyot: 53-57