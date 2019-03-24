Karşılaşmaya iki takımında dengeli oyunuyla başladı. Ev sahibi ekip Jekiri'nin sayılarıyla beraberliği koruyan Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ise Dunston´un atışlarıyla etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 15-15 berabere tamamlandı.

2'nci periyotta konuk ekip etkili oldu. Anadolu Efes, pota altında aldığı sayılarıyla farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Gaziantep Basketbol ise McKissic´in sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 39-25 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3´üncü periyodunda da Anadolu Efes etkili oyunuyla aradaki farkı korumaya devam etti. Ev sahibi ekip Tomas´ın sayılarıyla oyuna tutundu. Bu periyot 57-43 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol´un baskılı oyunuyla son dakikalarda skoru eşitlemesine rağmen öne geçemedi. Konuk takım bu periyotta kuvvetli savunma yaptı Ahmet´in sayılarıyla bulduğu sayılarla karşılaşma 66-65 Anadolu Efes´in üstünlüğüyle tamamlandı.

GAZİANTEP BASKETBOL: Haciyeva (2),Vasiliauskas (12),Jelovac (9) Tomas (15),McKissic (8),Jekiri (18),Canğur (1)



ANADOLU EFES: Larkin (8),Beaubois (10),Sertaç (11),Dunston (6),Simon (9),Yiğitcan (5),Doğuş (3),Ahmet (14)



1'İNCİ PERİYOT: 15-15



İLK YARI: 25-39



3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-57