15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Maçın ilk 3 dakikası geride kalırken rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol, skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devam eden dakikalarında da baskılı oyununu sürdüren Gaziantep temsilcisi, ilk çeyreği 25-12 önde geçti.
İkinci çeyrekte toparlanmaya çalışan Yunanistan ekibi, farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol maçın 15. dakikası geride kalırken 35-23 üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-36 önde girdi.
3. çeyreğe etkili başlayan Peristeri, karşılaşmanın 22. dakikası geride kalırken maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 44-42. Çekişmeli geçen 3. periyodu Yunanistan temsilcisi 56-52 önde tamamladı.
Maçın son periyodun hemen başında Peristeri, dış atışlarla etkili olurken karşılaşmanın son 7 dakikasına girilirken farkı 9'a çıkararak skoru 63-54'e taşıdı. Daha sonra Can Uğur Öğüt'ün asistleri ve Crawford'un sayılarıyla kendine gelen Gaziantep Basketbol, son 4 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar eritti: 63-61. Daha sonra rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen konuk ekip, müsabakayı 70-64 kazandı.
Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Crawford, takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Salon: Şahinbey Karataş
Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya),Andrei Sharapa (Belarus),Thomas Bissuel (Fransa)
Gaziantep Basketbol: Vasiliuskas 10, Can Uğur Öğüt 8, Crawford 16, Orhan Hacıyeva 2, Hagins 11, İsmail Cem Ulusoy 1, Jelovac 11, Erol Can Çinko 3, Sanders 2, Metehan Akyel
Peristeri: Blake 6, Skordilis 2, Vasilopoulos 3, Hatcher 9, Gray 15, Smith 13, Xanthopoulos, Saloustros 11, Gontikas 4, Morrison 7,
1. Periyot: 25-12
Devre: 42-36
3. Periyot: 52-56
5 faulle çıkan: Dk. 39,41 Vasiliuskas (Gaziantep Basketbol)
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