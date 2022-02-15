Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54