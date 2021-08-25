Gaziantep aşılamada mavi kategoriye geçmeyi hedefliyor

Tiryaki, AA muhabirine, kentin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "sarı" kategorideki iller arasında olduğunu hatırlattı.
Sağlık çalışanlarının aşılama için canla başla mücadele ettiklerini ifade eden Tiryaki, "Dün itibariyle baktığımız zaman 1 milyon 638 bin doz aşı yapmış bulunuyoruz. Bunun 608 bini iki dozu tamamladığımız kişiler. Geri kalanlar birinci dozu henüz yaptırmış olanlardır." dedi.
İkinci ve üçüncü dozu yapmak için planlamalarını tamamladıklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirten Tiryaki, şöyle konuştu:
"Orantı olarak baktığımızda dün yaptığımız aşılarla yüzde 69'u geçmiş durumdayız. Yüzde 75'i geçtiğimiz andan itibaren mavi kategoriye geçiyoruz. Şu an sarı kategorideyiz. Büyük olasılıkla şu an yaptığımız aşı oranlarına bakacak olursak inşallah bir hafta içinde Gaziantep olarak mavi kategoriye geçmiş olacağız."
Vatandaşların aşılanması için farklı uygulamalara imza attıklarını anlatan Tiryaki, "Mesela Türkiye'de AVM'lerde aşı uygulamasını ilk biz başlattık." ifadesini kullandı.
- "Kırsal mahalleleri tamamen gezdik"
Tiryaki, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kent genelinde mobil aşı ekibi oluşturduklarını söyledi.
Mobil ekiplerin aşılamada ciddi emek verdiğini dile getiren Tiryaki, "Şu an kentin tüm kırsal mahallelerini bir tur gezdik ve bitirdik, ikinci tura başladık. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz sürekli. 100-150 kişi buldukları anda bize haber ediyorlar. Biz de o mahalleye mobil ekibimizi yönlendiriyoruz. Ulaşılabilirlik anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşımız aşıya karar verirse gidip her yerde aşısını yaptırabilecek durumda. Kentin kalabalık olan yerlerine sabit ekip kurduk." diye konuştu.
- "Keşke zamanında dinleseydik aşı olsaydık"
Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlarla konuştuklarını ileten Tiryaki, aşı olmayan hastaların pişmanlıklarını şöyle aktardı:
"Bir bölümü bize şunu söylüyor; 'Ben bu hastalığa çok inanmıyordum, basit bir grip zannediyordum.' Fakat hastalığın ağırlığını, hastane ortamı görünce ne yazık ki bize pişmanlıklarını dile getiriyorlar. 'Keşke zamanında dinleseydik aşı olsaydık' diye."
Tiryaki, hastalığın yaş grubunun değiştiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Aşı gerçekten koruyucu. Son zamanlarda hastalığa yakalananlara baktığımız zaman yaş gruplarını her gün kontrol ediyoruz. Genel olarak kümelenme 15-44 yaş aralığında yani genç yaş grubuna daha çok etki yapıyor. Önceki dönemlerde pik yaptığımız dönemlerde 50 yaş üzeriydi. Bu sefer orta yaşa doğru kümelenme hissediyoruz. Bu şunu da gösteriyor, aşı yapılması ileri yaş grubunda hastalık riskini daha azaltmış durumda."
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