Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ndeki cam eserler özel jelle sabitleniyor

Bunlardan da en önemlisi çok güzel iki cam kap eserimiz var. Bir vatandaşımız tarafından müzemize geçmiş dönemlerde hibe olarak verilen iki cam kap eser var. Bunları incelerken Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'i de davet ettik.