Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Dünya Kadınlar Günü kutlandı

AA

Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Kırkayak Parkı Meydanı'nda bir araya gelerek, kutlama yaptı.

Etkinlikte her yaştan kadın, halay çekip, şarkılar söyleyip eğlendi.

Daha sonra grup adına basın açıklaması yapan Elif Söyleyici, tarihte kadınların özgür olması için yürütülen mücadelede çok yol alındığını söyledi.

Kadınların yeryüzünün her yerinde tarih yazdığını ifade eden Söyleyici, her türlü şiddete karşı durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Nurdağı ilçesinde de kadın personellerle bir araya gelen Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, kadınlara karanfil hediye etti.

Daha sonra ilçedeki hastanede tedavi gören kadınları da ziyaret eden Akça ve Kavak, hasta ve yakınlarına çiçek takdim etti.

- Adıyaman'da 114 yaşındaki kadını unutmadılar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siteler Mahallesi'nde yaşayan 114 yaşındaki Fatma Özden'i ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özden, ekiplere teşekkür etti.

- Kahramanmaraş'ta şehit eşlerine ziyaret

Kahramanmaraş'ta da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit eşlerini yalnız bırakmadı.

Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin eşi Yasemin Kepekci ile 1994 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce karakola yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erdoğan Korkmaz'ın eşi Navruz Korkmaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

Aileler de kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

,Rıdvan Korkulutaş,Orhan Pehlül,Ömer Faruk Salman