Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri sürüyor

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından mücadele kapsamında, hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sağlık çalışanlarına ve hastaneden taburcu olan vatandaşlara servis desteği sunuldu.
Bu çerçevede toplamda 3 bin 785 sağlıkçı ile hastaneden taburcu olan 542 vatandaş, 64 araçla organize edilen ulaşımdan faydalandı.
- Adıyaman
Adıyaman Belediyesi de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi'nde maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ve daha önce birçok meslek grubuna dağıtılan maskeleri alan esnaf yetkililere teşekkür etti.
Kent merkezindeki Sümer Meydanı'nda da cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenlerini takarak ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.
- Malatya
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Düzyol Mahallesi'nde iki çocukları diyabet hastası olan aileye maske ve eldiven verdi.
Kadın astsubaylar tarafından evinde ziyaret edilerek maske ve eldiven verilen aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Valilik koordinesinde, 13 kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 27 vatandaşın maaş, elektrik desteği ödemesi ve fatura tahsilatı işlerini evlerinde yaptı.
Grup, sağlık hizmetleri kapsamında da ilaçlarını temin ettiği 156 kimsesiz, yaşlı ve hastayı ziyaret ederek, rehberlik hizmetinde bulundu.
Siverek ilçesinde de çeşitli işlemler yapmak isteyen vatandaşlar PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Polis ekipleri, kuyruk oluşturan vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri ise maskeleri olmayanlara maske dağıttı.
,Volkan Kaşik,Fevzi Kemal Karagöz,Mehmet Fatih Aslan,Cuma Sarı,Orhan Pehlül
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