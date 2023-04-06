İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiği açıklandı. Aylık farklarının ödeneceği tarihi de veren Bakanlık, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.

"NET ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANACAK"

Açıklamanın detayında, "30/03/2023 tarihli ve 7447 sayılı Kanun ile İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gazilerimiz ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş vatandaşlarımızın, aylıklarının, çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanmış, Muharip Gazilerimizin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderilmiştir.

Kapsamdaki gazilerimiz ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacaktır.

Böylece, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2.961,25-TL aylık almakta olan Gazilerimizin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8.847,07-TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine %75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2.220,93.-TL’den 6.635,30.-TL’ye, yükseltilecektir" denildi.

GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIĞI 7 BİN 500 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, "442 sayılı Köy Kanununa göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan Güvenlik Korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7.500 TL’den az olmaması düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşlarımızın 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 07 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplarına yatırılacaktır" ifadelerine de yer verildi.

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