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        Haberler Yaşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu neydi?

        Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu neydi?

        Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında kuru fasulye ya da yağlı fasulye yemeklerinin yer aldığı biliniyor. Atatürk hayata gözlerini yummadan önce yaverinden daha önce hiç tatmadığı bir yiyecek istemiştir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ölmeden önceki son arzusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:17
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        • 1

          YAĞLI FASULYEYİ ÇOK SEVERDİ

          Atatürk'ün sevdiği yemekler arasında kuru fasulye, yağlı fasulye, karnıyarık ve bamya gibi lezzetler yer alıyordu. Yoğunluğundan dolayı yemek saatlerinde aşçılar tarafından mutfakta sürekli yağlı fasulye pişiriliyordu. Yağlı fasulyenin yanında ise yemeyi en sevdiği yemek pirinç veya bulgur pilavıydı

        • 2

          Gece geç saatlerde ise acıktığında yağlı ve ağır yemekler yerine daha hafif olan peynirli omleti tercih ediyordu. Kahvaltıda da peynirli omlet yemeyi seven Atatürk, yemeğe çok düşkün biri değildi.

        • 3

          ATATÜRK'ÜN SON İSTEĞİ ENGİNAR YEMEĞİ OLDU

          Atatürk hastalığının son dönemlerinde yarı uyur yarı uyanık bir vaziyette genellikle pirinç ve meyve suyu olan menüler tüketirdi. Bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha önce hiç yemediği ve merak ettiği enginar yemeğini yemek ister.

        • 4

          Enginar o dönemlerde bugün olduğu gibi kolay bulunmuyordu. O dönemlerde enginar Hatay'da yetişiyordu. Atatürk son isteği olan bu yemeği ne yazık ki tadamadan 10 Kasım 1938'de gözlerini hayata yumdu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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