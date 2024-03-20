Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor
Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamında temizlik ve kazı çalışmaları yapılıyor
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Vali Yunus Sezer'in restorasyon talimatı verdiği hamamın içerisinde ve çevresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğünce çalışmalar devam ediyor.
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Hamamın içindeki temizlik tamamlanırken, özgün haline ulaşılması için de kubbelerde dolgu kaldırma çalışması yapıldı.
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Yapının çevresinde, nehir taşkınlarına karşı yapılmış sedde nedeniyle biriken toprağın tesviye çalışmaları da sürüyor.
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Hamamın ön kısmında yapılan temizlik çalışmalarıyla erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izlerine ulaşıldı. Kadınlar kısmındaki kazı çalışmaları da devam ediyor.
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1422'DE İNŞA EDİLDİ
Tunca Nehri kıyısında yer alan, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki hamam 1422 yılında inşa edildi.
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Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.
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Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.
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