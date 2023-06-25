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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 97. Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak ve büyük ödülü ne kadar?

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

At yarışıyla ilgilenen kişilerin heyecanla beklediği Gazi Koşusu’nun 97.’si için tarih netlik kazandı. Konuyla ilgili merak edilen, “Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ödül ne kadar?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Giriş: 25.06.2023 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye’nin en önemli ve anlamlı at yarışlarından biri olan Gazi Koşu’sunun 97.’si bugün gerçekleştirilecek. At yarışı seven kişilerin vatandaşların arama motorlarında araştırdığı, "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ödül ne kadar?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

  • GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek koşu 25 Haziran 2023 Pazar günü saat 17.15’te başlayacak. Gazi Koşusu Kanal D’den canlı yayınlanacak.

  • GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE?

    Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya 22 tay katılacak.

    Gazi Koşusu'nda bu yıl birincilik ikramiyesinin 5 milyon lira olduğu duyuruldu. Koşuda ikinciye 2 milyon, üçüncüye 1 milyon, dördüncüye 500 bin, beşinciye de 250 bin lira ikramiye ödenecek. Böylece ilk beşe girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 8 milyon 750 bin lira olacak.

    Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 7 milyon 848 bin lira gelir elde edecek. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 9 milyon 285 bin 500 liraya ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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