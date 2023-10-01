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        Haberler Gündem Gazi Konut (GBB) kura çekim sonuçları açıklandı! Güneyşehir 2. etap asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

        Gazi Konut (GBB) kura sonuçları açıklandı! Güneyşehir 2. etap isim listesi sorgulama

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Gazi Konut Projesi kapsamında 513 adet 2+1 konut, 487 adet ise 3+1 konutların başvuruları 10 Mayıs-16 Haziran tarihlerinde tamamladı. Güneyşehir 2. etap 1000 konut kura sonuçları 30 Eylül Cumartesi günü GBB TV Youtube kanalından canlı olarak açıklandı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından isim listesi sorgulama süreci başladı. İşte Gazi Konut Güneyşehir 2. etap kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 00:26 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:26
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        • 1

          Gazi Konut Güneyşehir 2. Etap kura çekimi 30 Eylül Cumartesi canlı yayında noter huzurunda gerçekleşti. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayanlar asil ve yedek isim listesini sorgulamaya başladı. İşte Güneyşehir 2. etap kura çekim sonucu sorgulama sayfası...

        • 2

          GAZİ KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Güneyşehir 2. Etap kuraları 30.09.2023 tarihinde saat 10:00’da Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekildi.

          KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          GAZİ KONUT İSİM LİSTESİ

          Gazi Konut kura sonuçları isim listesinin bugün erişime açılması bekleniyor. Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecek.

          Kura sonuçları isim listesini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          SATIŞ YASAK OLACAK

          -konut teslimi yapılmadan hak sahibi herhangi sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir. Ödemelerin %10 (yüzde on) kesilerek iade edilir. Bu süreçte oluşabilecek banka masrafları hak sahibine aittir.

          -Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir. Bu süre zarfı içerisinde konut alıcıları sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir.

          -Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

          -Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hallinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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