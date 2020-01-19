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Hatay'ın Amanos Dağları'nda arazi taraması sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki ayağını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Çalık, 43 günlük tedavinin ardından memleketine döndü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı 7 Aralık 2019 tarihinde arazi taraması yapan Astsubay Çavuş Emre Çalık'ın (26) da aralarında bulunduğu 3 asker, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Dörtyol Jandarma Komando Tugayı'nda görevli Çalık, hain tuzağın ardından GATA'da tedavi altına alındı. İki bacağını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Çalık, tedavisinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine döndü.

Gazi Çalık'ı, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk karşıladı. Trabzon Havalimanı'nda karşılanan gazi Emre Çalık, Hürriyet Mahallesi'ndeki evine getirildi.