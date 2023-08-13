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        Haberler Gündem Güncel Gazetecinin acı ölümü! Organları 7 kişiye umut oldu

        İstanbul'da beyin ölümü gerçekleşen gazetecinin organları 7 kişiye umut oldu

        İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden genç gazeteci Serpil Yıldırım'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 16:23
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        Gazetecinin acı ölümü! Organları 7 kişiye umut oldu
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        İstanbul'da özel televizyon kanalında kurgu şefi olarak çalışan 35 yaşındaki Serpil Yıldırım, yaklaşık 2 hafta önce beyin kanaması sonucu Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        AA'da yer alan habere göre doktorların çabasına rağmen beyin ölümü gerçekleşen Yıldırım'ın organları, vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı.

        Genç gazetecinin cenazesi, daha sonra memleketi Düzce'de Şıralık Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        Törene, Yıldırım'ın ailesi ve yakınları ile İstanbul'da ve bir dönem Düzce'de yerel medya kuruluşlarında birlikte görev yaptığı meslektaşları katıldı.

        Defin işlemi sonrası gazetecilere açıklama yapan ağabey Zeki Yıldırım, kardeşinin hayattayken tüm organlarını bağışladığını beyin ölümü gerçekleştikten sonra öğrendiklerini söyledi.

        Ailece görüşerek organ bağışını kabul ettiklerini belirten Yıldırım, "İnsanlara can, birilerine nefes oldu. Zaten yardımlaşmayı hep severdi. Sokaktaki canlılara, insanlara hiç düşünmeden elinden gelen yardımı yapardı. Organları 7 kişiye bağışlandı, biz de bununla teselli oluyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

        #haberler
        #Serpil Yıldırım
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