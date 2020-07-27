Gazetecilere yönelik eğitim semineri sona erdi - MUŞ

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi Projesi" kapsamında kentteki otelde düzenlenen seminer, iki gün sürdü.Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, verimli ve faydalı bir eğitim gerçekleştirdiklerini söyledi.Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk de eğitimin önemine değinerek, haber yazma ve röportaj yapma teknikleri ile sayfa tasarımlarının nasıl yapılacağına ilişkin deneyimlerini paylaştıklarını belirtti.Gazetecilerin zorluklara rağmen yılmadan çaba göstermeleri gerektiğine vurgu yapan Temiztürk, "Bu ülke hepimizin. Hepimiz elimizden geldiğince işimizin hakkını vererek, iyi yaparak bu ülkenin gelişmesine daha müreffeh daha özgür bir ülke olmasına katkı sağlamamız lazım. Onun için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlara teşekkür ederim." diye konuştu.Semire, kentteki yerel basın temsilcileri, Erzurum ve Bitlis'ten de gazeteciler katıldı.