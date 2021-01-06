Gazeteciler Yıldız ve Dükel hakkındaki davada birleştirme kararı

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Baran ile tutuksuz sanıklar Yıldız ve Dükel ile sanık avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıklar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçundan ek iddianame hazırlanarak mevcut dava ile birleştirilmesinin talep edildiği, celse arasında da mahkemece birleştirme kararı verildiği açıklandı.
Birleşen iddianameye yönelik savunması sorulan Baran, tutuklanmadan önceki görevi kapsamında iddianamede adı geçen suçlamalara yönelik bilgileri temin etmesinin mümkün olmadığını savundu.
Söz konusu bilgilerin açık kaynaklarda daha önce yer aldığını ve bilgi sızdırmadığını ileri süren Baran, "28 yıldır görevimi layıkıyla yaptım. Benden ne casus olur ne de vatan haini." ifadesini kullandı.
Sanık Yıldız ise soruşturma kapsamında casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığını, soruşturmanın tamamlanmasıyla haklarında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama"dan dava açıldığını, hazırlanan ikinci iddianameyle de "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlamasının yöneltildiğini belirtti.
Gazetecilik faaliyetinin temelinin bilgi temin etme olduğunu söyleyen Yıldız, Baran'dan herhangi bir bilgi temin etmediğini, aralarında geçen konuşmada Libya'da görevli olan komutanın kim olduğunu konuştuklarını ancak bunun zaten bilindiğini dile getirdi.
Yıldız, Libya'daki komutanın görev değişiminden sonra yerine gelen komutanın da kim olduğunu bildiğini ancak bunu yazmadığını aktardı.
Sanık Dükel de birleşen iddianamedeki atılı suçların ilk iddianame ile benzer olduğunu söyleyerek, ilk savunmalarının geçerli olduğunu bildirdi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti tarafından suç vasfının değişme ihtimali karşısında sanıklardan Türk Ceza Kanunu (TCK) 334. Madde'de belirtilen "yasaklanan bilgileri temin" ve TCK 336. Madde'deki "yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından ek savunmaları soruldu.
Sanıklar ve avukatları bu hususta süre talebinde bulundu.
Mütalaası sorulan savcı, eksik hususların ikmali ile tutuklu sanık Baran'ın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık Baran da 7 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye edilmesini istedi.
Müzakere arasından sonra mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.
Buna göre, soruşturmanın başlamasını sağlayan ihbarcının açık kimlik bilgilerinin temin edilip edilmediğine dair önceki celse yazılan müzekkere cevabının beklenilmesine ve Baran'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Davanın görülmesine, 5 Şubat'ta devam edilecek.
Gazeteciler Yıldız ve Dükel ile astsubay Baran, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından yargılanıyor.
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