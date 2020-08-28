Gazeteci Yazar Servet Kabaklı kabri başında anıldı

Kabaklı'nın Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan anma törenine, edebiyat dünyasından yazar ve şairlerin yanı sıra Kabaklı'nın ailesi ve yakın dostları katıldı.
Törende konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı, "Bir aile ferdi olarak yokluğunu çok büyük ölçüde hissediyoruz. O gidince Türkistan ve Balkanlar yetim kaldı. Biz de düşüncelerimizi, duygularımızı onun mezar taşına, 'anladık ki hayatın, hayatımızmış' şeklinde yazdırdık. Mekanı cennet olsun." dedi.
Servet Kabaklı'nın vefatının üzerinden 5 yıl geçtiğini aktaran Serhat Kabaklı, "Hem Balkanlar hem de Türkistan coğrafyası için önemli birisiydi. Oralarla yurdumuzun bağını kuranlardandı. Sürekli Doğu Türkistan'ı gündemde tuttu." diye konuştu.
Serhat Kabaklı ayrıca, Servet Kabaklı'nın gazetelerde çıkan yazılarından oluşan "Kalemi Susmuş Yazılar" isimli eserin bugün, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan yayınlandığını belirtti.
Servet Kabaklı için saat 14.00'te Sultanahmet'teki Türkistan Aşevi'nde mevlid okutulacak.
- Servet Kabaklı
Elazığ'da 13 Mart 1956'da dünyaya gelen Servet Kabaklı, ilk, orta ve lise tahsilini bu ilde tamamladı.
Üniversite öğrenimine 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başlayan Kabaklı, daha sonra nakil yaptırdığı Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.
Gazeteciliğe 1976'da Tercüman gazetesinin Elazığ muhabiri olarak başladı. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'da gazeteciliğe devam eden Kabaklı, Türk dünyası, özellikle de Doğu Türkistan konusundaki çalışmalarıyla kamuoyuna ışık tuttu.
Doğu Türkistan dışında bütün Türk illerini dolaşan Kabaklı, ilk olarak 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından röportaj ve seri röportaj dalında "yılın gazetecisi" seçildi.
Daha sonraki yıllarda Türk Basın Birliği ile birlikte birçok mesleki ve sosyal kuruluş tarafından "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.
Uzun yıllar Tercüman ve Türkiye gazetelerinde yazarlık ve yöneticilik de yapan Kabaklı, aynı zamanda Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarıydı.
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