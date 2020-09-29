Gazeteci ve yazar Abdullah Işıklar vefat etti

AA

Işıklar, Edirnekapı Anıt Mezar yanındaki aile mezarlığına bugün öğleden sonra defnedilecek.

Adıyaman'da 1933 yılında dünyaya gelen Işıklar, gazeteciliğe 1952 yılında "Büyük Doğu" ile başladı. Işıklar, daha sonraki yıllarda Yeni Sabah gazetesinde polis-adliye muhabiri olarak çalıştı.

Işıklar, 1950'li yılların sonlarından 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar da Fetih gazetesini çıkardı. O yıllarda Türkiye'nin ilim, fikir, sanat ve tasavvuf dünyasından birçok ismi de yakından tanıdı.

Abdullah Işıklar'ın ayrıca Cağaloğlu'nda bir akademiye dönüşen kitapçı dükkanının müdavimleri arasında ise Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad'ın yayımcısı gazeteci, yazar Eşref Edip Fergan, İstanbul Müftüsü Bekir Haki Yener, Kadıköy Müftüsü Ali Fikri Yavuz, yayıncı Ali İhsan Yurt, mütercim Bekir Sadak, Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Serdengeçti ve Sezai Karakoç gibi birçok isim yer aldı.