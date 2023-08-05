Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu
Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık 52 yaşında hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.
Daha önce Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışan Süleyman Özışık, son olarak ağabeyi Hadi Özışık ile internethaber.com sitesinde çalışmalarına devam ediyordu. Özışık aynı zamanda YouTube'da oluşturdukları kanalda siyasi içerikli söyleşiler yapıyordu.