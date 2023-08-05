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        Haberler Gündem Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

        Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

        Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 11:01
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        Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
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        Bir süredir kanser tedavisi gören Süleyman Özışık 52 yaşında hayatını kaybetti. Süleyman Özışık'ın vefat haberini kardeşi Hadi Özışık sosyal medya hesabından duyurdu.

        Daha önce Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışan Süleyman Özışık, son olarak ağabeyi Hadi Özışık ile internethaber.com sitesinde çalışmalarına devam ediyordu. Özışık aynı zamanda YouTube'da oluşturdukları kanalda siyasi içerikli söyleşiler yapıyordu.

        #Süleyman Özışık
        #Hadi Özışık
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