Gazeteci Rauf Gerz hayatını kaybetti

DHA

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz hayata gözlerini yumdu. Başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere uzun yıllar havacılık sektöründe hem muhabir olarak, hem de şirketlerin kurumsal iletişiminden sorumlu üst düzey yöneticilik yapan Gerz'in ölümü basın ve havacılık camiasında büyük üzüntü yarattı. Evli ve bir çocuk babası olan Gerz, doğa ve motosiklet tutkunuydu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gazeteciliğe 1984 yılında Son Havadis Gazetesi'nde başlayan Rauf Gerz, sırasıyla adliye ve havacılık muhabirliği yaptı. 1988'den itibaren Atatürk Havalimanı'nda muhabirlik yapan Gerz, 1991-2000 yılları arasında da Hürriyet Gazetesi'nin havacılık muhabiri olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana Onur Havayolları'nın Kurumsal İletişim Direktörü olan Rauf Gerz, aynı zamanda radyo programları da yapıyordu. Gerz'in kaleme aldığı şiirler de bir dergide yer alıyordu.

Kurumsal yöneticilik, gazeteci ve radyoculuğunun yanı sıra motosiklet tutkusuyla da bilinen Rauf Gerz, oldukça renkli bir hayata sahipti. Doğa düşkünü olan ve kendisine ait çiftliğinde hayvan yetiştiriciliği yapan Gerz, fotoğrafçılık, denizcilik, yazarlık gibi özellikleriyle de biliniyordu.

RAUF GERZ KİMDİR?

1966 yılında İstanbul'da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesi´nde muhabir olarak gazeteciliğe başladı.

1987 yılında Günaydın Gazetesi'ne polis adliye muhabiri olarak geçti. 1988'de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanı'nda görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi´nin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı. 2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanı´nın kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesi´ne haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan ayrılarak Onur Havayolları'nın Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesi'nde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı. 2008 yılından itibaren 2012´ye kadar NTV Radyo´da OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otay´la birlikte sundu.

Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazıyordu. Onur Havayolları Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevinde bulunan Rauf Gerz, havayolunun bünyesinde bulunan dergilerin yanı sıra ulaşım sektöründeki başka dergilerin de yayın başkanlığıyla birlikte koordinasyonunu da yönetiyordu.