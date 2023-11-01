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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gazeteci Osman Saffet Arolat son yolculuğuna uğurlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Gazeteci Osman Saffet Arolat son yolculuğuna uğurlandı

        Gazeteci Osman Saffet Arolat, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arolat'ın cenaze namazına basın camiasından pek çok isim katıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:14
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        Osman Arolat son yolculuğuna uğurlandı
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        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yuman duayen Gazeteci Osman Saffet Arolat için ilk tören Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Arolat’ın cenazesi Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Buradaki törene Arolat’ın eşi Ayşe Nurcan Arolat ve Ali Arolat’ın yanı sıra basın camiasından çok sayıda isim katıldı.

        Gazeteci Osman Arolat’ın eşi Ayşe Nurcan Arolat, “Ben unutulmayacak bir insan kaybettim. Dostları da öyle; herkesle dosttu, hiç kötü ilişkisi yoktu. Para, pul umurunda değildi. Dünyası gazetelerdi, haberlerdi, Türkiye idi, Dünya idi. Maalesef yerini dolduramayız, artık bunlar gelmiyor” dedi.

        Arolat’ın oğlu Ali Arolat da babası hakkında, “Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden biri olan babamı kaybettim, onun için üzüntülüyüm. Buraya gelenlere geldikleri için teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, 60 yıla yaklaşan basın yayın hayatında hep kendi ilkeleri doğrultusunda sürekli çalışkanca üretmeye çalıştı. Vefat ettiği gün bile birlikte bir yazı kaleme almaya çalışıyorduk” cümlelerini kullandı.

        ÇANAKKALE'DE DEFNEDİLECEK

        Zincirlikuyu Camii’nde cenaze namazı kılınan Osman Saffet Arolat'ın, Çanakkale Assos Behram Kale Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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