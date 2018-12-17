Gazeteci Kürşat Akyol hayatını kaybetti

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Kürşat Akyol, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Kürşat Akyol, bir dönem BBC Türkçe Servisi'nde de çalışmıştı.
1967 İzmir doğumlu Akyol, 2002 öncesi Türkiye'den geçtiği haberlerle BBC Türkçe'nin radyo yayınlarına önemli katkılarda bulunmuş, 2002-2004 döneminde de Londra'da görev yapmıştı.
30 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde Günaydın, Cumhuriyet, Radikal ve Karşı gazeteleri ile Kanal 6 televizyonunda da çalışan Akyol'un haberleri, yazıları ve analizleri Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR), Al Monitor ve Deutsche Welle'de de yer almıştı.
BBC Türkçe Servisi Editörü Murat Nişancıoğlu: Özgür ruhlu bir gazeteciydi
BBC Türkçe Servisi Editörü Murat Nişancıoğlu, 51 yaşında yaşamını yitiren Kürşat Akyol'u, "Tek bir kuruma, masa başına sığmayan özgür ruhlu bir gazeteci" olarak tanımladı.
Murat Nişancıoğlu, Kürşat Akyol için, "Sadece gazeteciliği değil, hayatı da severek, tadını çıkararak yaşadı. Onu şimdi sadece dürüst, ilkeli, gazeteciliğin hakkını veren bir meslektaş olarak değil, aynı zamanda o sert görünümünün ardında yumuşak kalpli, sevgi dolu, son derece iyi bir insan, bir dost olarak hatırlıyoruz" dedi.
Kürşat Akyol'un BBC Türkçe Servisi'ndeki mesai arkadaşlarından Kumru Başer de tecrübeli gazeteci için, "Çok titiz, cesur, usta bir haberci ve düşünebileceğiniz en iyi çalışma arkadaşıydı. Haberde tavizsiz ve uzlaşmasız, arkadaşlıkta yumuşacık ve dayanışmacıydı" diye konuştu.
Gazeteci Hüseyin Alkan, Akyol'un hem okul arkadaşıydı, hem de onunla BBC Türkçe Servisi'nde beraber görev yapmıştı.
Alkan, Akyol için, "Kürşat, okul yıllarımızdan beri hepimiz için örnek bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.
Meslektaşları Akyol'u sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da andı.
https://twitter.com/selingirit/status/1074570840656744449
https://twitter.com/hacerfoggo/status/1074535257142116352
https://twitter.com/barisyarkadas/status/1074548022548332544
https://twitter.com/FarukArhan/status/1074564665273925632
https://twitter.com/ceydak/status/1074589335167623168
Akyol'un cenazesi bugün İstanbul'da Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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