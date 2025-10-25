Gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında hayata veda etti. Çetiner'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: Spor basınının değerli ismi duayen gazeteci Faik Çetiner’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.

FAİK ÇETİNER KİMDİR? Faik Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti. 'Bizim Stadyum' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı. Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.