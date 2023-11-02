Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındı
Giriş: 02.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:37
Gazeteci Cengiz Erdinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Erdinç'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.