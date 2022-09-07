Gazapizm yeniden!

Rapçi Gazapizm, geçtiğimiz ay Orhan Şallıel yönetimindeki 100 kişilik orkestra ve koro ekibiyle gerçekleştirdiği konseri yoğun ilgi görmüştü.

İlk konserde, Gazapizm hayranları ve klasik müzik dinleyicilerinin yanı sıra farklı türde müzikseverleri de bir araya getiren proje, 8 Ekim'de yoğun istek üzerine bir kez daha Uniq Açıkhava'da seyirciyle buluşacak.