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Gazapizm, İstanbullu hayranlarıyla buluştu

Gazapizm, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Yeni şarkısı 'Yine Edemedik Dans'ın klibini ilk kez bu konserde misafirlerine izleten Gazapizm, şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi

Giriş: 23.06.2023 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
Gazapizm, İstanbullu hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri
İstanbul'da Gazapizm rüzgarı 
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Gazapizm, İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Yeni şarkısı 'Yine Edemedik Dans'ın klibini ilk kez bu konserde misafirlerine izleten Gazapizm, şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi.

Gazapizm, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. 'Heyecanı Yok', 'Sağı Solu Kes' ve 'Unutulacak Dünler' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Gazapizm, bir de sürprize imza attı.

Yeni şarkısı 'Yine Edemedik Dans'ın klibini ilk kez bu konserde misafirlerine izleten Gazapizm, şarkıyı ilk kez canlı olarak seslendirdi. Gazapizm'e sahnedeki orkestrasının yanı sıra kendisine bando ekibi de eşlik etti.

Gazapizm, 12 Ağustos'ta 'Gazapizm Senfoni İstanbul 2023' projesiyle bir kez daha Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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