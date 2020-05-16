Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Korona virüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş anlamda enerjiye olan talebi belirgin biçimde düşürdü. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında milyonlarca vatandaş, zorunlu olmadıkça evinden çıkmıyor. İşini, evden yürütüyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak elektrik talebi, mart ayından itibaren düşmeye başladı. Talep, salgının başladığı günden bugüne yüzde 14-15 oranında geriledi.

Doğal gaz tüketimi de düştü. Tüketim, sanayide yüzde 16, santrallarda yüzde 44, konutlarda yüzde 2 oranında geriledi. Özellikle santralların gaz talebindeki sert düşüş, dikkatlerden kaçmadı.

Peki, akaryakıt tüketimi ne oldu? Sektörün hesaplamalarına göre benzin tüketimi 40-45, motorin tüketimi yüzde 35 dolayında azaldı.

GAZDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE SERT FREN

Nisan, elektrik üretim ve tüketimi yönünden “özel bir ay” olarak kayda girdi. Nisanda, elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 oranında geriledi ve aylık tüketim 19 milyar 993 milyon kilovatsaat oldu.

Anılan ayda, elektriğin yüzde 45.6’sı akarsu ve barajlı tesislerden üretildi. Sudan, 9 milyar 107 milyon kilovatsaat üretim yapıldı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı, 1 milyar 976 milyon kilovatsat ile yüzde 9.9 oldu.

Doğal gazdan üretim, 1 milyar 472 milyon kilovatsaat ile yüzde 7.4’te kaldı; sert bir fren yapıldı. Doğal gazdan önceki yıllarda üretim en kötü koşullarda yüzde 30 düzeyinde gerçekleşiyordu. Linyitten üretim de yüzde 12 oldu.

BAZI SANTRALLAR “SIFIR” ÇEKTİ

Doğal gazdan elektrik üretimindeki bu sert düşüşün santral bazında yansımaları da ortaya çıktı. Bazı santrallar, nisan ayında sıfır çekti, 1 kilovatsaat elektrik üretmedi.

Nisanda, üretim yapmayan santrallar şöyle:

- Kırıkkale’deki 950 megavat gücündeki Acwa Santralı,

- AKSA’nın Antalya Enerji Santralı,

- Bilgin Grubu’nun Samsun Santralı,

- Cengiz Holding’in Samsun Santralı üretim yapmadı.

Diğer santrallar da ayın belli günlerinde üretim yaptı. Bu santrallar da şöyle:

- Hamitabat Satralı: 10 gün çalıştı,

- Erzin Santralı: 14 gün çalıştı,

- EnerjiSA Bandırma: 8 gün çalıştı,

- EnerjiSA Bandırma 2: 14 gün çalıştı,

- İç Anadolu Santralı: 24 gün çalıştı,

- Denizli-Turcas Santralı: 25 gün çalıştı,

- Yeni Enerji’nin Santralı: 3 gün çalıştı.