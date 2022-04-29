Alman devi Ruble ile ödemeyi kabul etti

HABERTURK.COM

Rus gazını ruble ile almaya yanaşmayan Polonya ve Bulgaristan'ın gazının Putin'in kararnamesi gereği kesilmesinin ardından Almanya'nın en büyük şirketlerinden Uniper, gazı ruble ile alabileceğini açıkladı.

Uniper, ödemenin Gazprom'un yurt dışı hesabına euro olarak yapılacağını ancak bu paranın Kremlin'in talep ettiği şekilde ikinci bir hesapta Rus Rublesi'ne çevrileceğini açıkladı.

Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurmaya yönelik açıklamasında "Her şeyi hesapladık, tüm riskleri öngördük ve önlemler aldık. Kimin kabul edip kimin etmediğine gelince, Başkan'ın muhataplarına defalarca, fiili olarak hiçbir şeyin değişmediğini açıkladığını biliyorsunuz. Tek yeni şey Gazprombank'ta iki hesap açma gerekliliği. Herhangi bir sıkıntı veya kayıp, kur farklılıklarından kaynaklanan fiyat değişimleri söz konusu değil." şeklinde konuşmuştu.

Bulgaristan ve Polonya hamlesinin ardından Avrupa gaz fiyatı 124 euroyu aşmıştı, Uniper'in kararının ardından ise fiyatlar megavatsaat başına yeniden 100 euro seviyesinin altında işlem görüyor.

"EKONOMİK AÇIDAN DRAMATİK SONUÇLAR DOĞURUR"

BBC'ye konuşan bir Uniper yetkilisi, "Yaptırım yasasına ve Rus kararnamesine uygun bir ödeme dönüşümünün mümkün olduğunu düşünüyoruz. Şirketimiz ve Almanya için kısa vadede Rus gazından mahrum kalmanın ekonomimiz için dramatik sonuçları olacaktır." dedi.

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği doğalgazda yüzde 80'in üzerinde dışa bağımlı ve ihtiyacının büyük bölümünü Rus gazıyla karşılıyor. Eurostat'ın 2019 verilerine göre ithalatta Rusya'nın payı yüzde 41'in üzerinde. İthalatta en fazla paya sahip diğer ülkeler ise Norveç yüzde 16.2, Cezayir yüzde 7.6 ve Katar yüzde 5.2.

Tedarik sıkıntılarının oluşmaması için Avrupalı pek çok ​​enerji firmasının Uniper ile aynı doğrultuda harekete edebileceği iddia ediliyor. Financial Times, İtalyan Eni ve Avusturyalı OMV'nin Uniper'in açıkladığı mekanizmayı adapte edebileceğini iddia ederken Almanya'nın en büyük enerji tedarikçisi RWE, Rus doğalgazını nasıl ödeyeceği konusunda yorum yapmadı.

YAPTIRIM İHLALİ Mİ DEĞİL Mİ?

Öte yandan, Uniper'in açıkladığı yöntemin yaptırım ihlali olup olmadığına dair tartışmalar sürüyor.

Avrupa Komisyonu geçen hafta, Rus gazının alıcılarının ödemelerini euro cinsinden tamamlayabilmeleri ve rubleye herhangi bir dönüşüm gerçekleşmeden önce bunun makbuzla onayını almaları halinde, yaptırım ihlali gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

Bazı AB yetkilileri ise ikinci hesap ile rubleye dönüşümde Rusya Merkez Bankası'nın işleme dahil olması nedeniyle yöntemin yaptırım ihlali olduğunda ısrarcı.