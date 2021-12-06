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Konut edinme yoluyla vatandaşlık almak isteyen yabancıların dolar kurundaki artış nedeniyle Türkiye’ye olan ilgilerinin daha da artmaya başladığını belirten Realtyplus Türkiye Kurucu Ortağı Özhan Carda, aldıkları başvuruların önemli ölçüde arttığını ve bu artışın 2022’de de devam edeceğini ifade etti.

Özellikle Pakistan, Bangladeş gibi kardeş ülkelerden konutun yanı sıra ticari mülk yatırımı yapmak isteyen iş adamları ile de görüşmeler yaptıklarının altını çizen Carda, “Sene sonu yoğunluğundan sonra 2022’nin ilk aylarından itibaren bu talepler ticarete dönüşecek. Yurt içinde ise kredi ile konut almaya alışmış bir kitlenin varlığı konut kredilerinin düşürülmesi ile satışların bir nebze de olsa arttırılması yönünde bir beklentiye sokuyor. Diğer taraftan uzun süredir yeni konut üretilmemesi ve maliyetlerdeki artış nedeniyle yükselen konut fiyatları satışın önünde bir engel teşkil ediyor. Bu sebeple devletin ulaşılabilir fiyatlı toplu konut üretimini teşvik etmesi ile fiyat artışlarının önünü kesmesi gerekir. İkinci el konutlarda ise maddi yönden sıkışmış mal sahiplerinin bir an önce mülkü elden çıkarma isteği bu alanda bir hareketlilik yaratabilir.” dedi.

2022’de en çok değerlenecek iller ve ilçeleri de belirten Carda, “İl bazında İstanbul tüm cazibesini korurken yeni boğaz köprüsüne kısa zamanda kavuşacak olan Çanakkale gibi iller de değerlenme konusunda ilerleme yaşayacak. Yine hükümetin ihracatı ve üretimi artırma çabaları sonucu yeni organize sanayi bölgelerinin kurulacağı Kocaeli, Bursa, Yalova, Tekirdağ gibi iller de önümüzdeki yıl değer artışında öne çıkacaktır. İstanbul’da Beykoz, Çekmeköy, Silivri, Başakşehir gibi ilçeler daha çok talep görerek değerlenecek ilçeler olacaktır.” şeklinde konuştu.



Vatandaşlara konut alırken dikkat etmeleri hususlar hakkında da tavsiyelerde bulunan Carda şöyle konuştu; “Son iki yılda yaşadığımız pandemi pek çok konuda olduğu gibi yaşam alanlarının tercihi konusunda da alışkanlıklarımızı değiştirdi. Dolayısıyla yoğun nüfus barındıran yüksek yapılaşmanın olduğu bölgelerden daha çok doğal hayat içinde yer alan şehrin yakın dışındaki bölgeler değerlenmeye başlıyor. Konut satın alırken en başta ihtiyaçlarınızı belirleyip emlak danışmanınızı tam olarak bilgilendirirseniz daha kısa sürede uygun seçeneklerin size sunulmasını sağlarsınız. Satın almaya karar verdiğiniz konutun öncelikle tapu ve iskan belgesi olduğundan emin olmalı. Eğer kredi kullanarak satın almak istiyorsanız alacağınız gayrimenkulün krediye uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca gayrimenkulün tapu kayıtlarını dikkatlice kontrol etmelisiniz. Özellikle üzerinde herhangi bir irtifak hakkı, satışa engel bir tedbir ya da ipotek olup olmadığı ve ayrıca kat irtifakının kurulup kurulmadığı kontrol edilmelidir. Satın alma aşamasında ödeme yapmadan önce mutlaka tapuyu almalısınız. Satış işleminin daha güvenli gerçekleşmesi için Tapu Takas sistemini veya bloke çek kullanılması önemli. Bir diğer önemli konu da deprem konusu. Gayrimenkulün zemin etüt raporlarını mutlaka uzmana kontrol ettirin ve dask poliçenizi yaptırın.” şeklinde belirtti.