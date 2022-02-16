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Endeksa verilerine göre; Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 63 seviyesinde gerçekleşirken, konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 137 TL, ortalama konut fiyatı ise 678 bin 84 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. İstanbul’da yıllık değer artışı ise yüzde 75, Ankara’da yüzde 50, İzmir’de ise yüzde 55 oldu.

İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 8 bin 239 TL, ortalama konut fiyatı 980 bin 441 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl. Ankara’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 699 TL, ortalama konut fiyatı 488 bin 268 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl. İzmir’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 603 TL, ortalama konut fiyatı 838 bin 581 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl oldu.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandemi ile birlikte barınma ihtiyacının öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirterek, “Daha büyük, balkonlu ve bahçeli evlere olan talep arttı. Tüm bu gelişmeler sonunda geldiğimiz noktada konut stokunda daralma ve konut fiyatlarında yüksek artış gözlemliyoruz. Artışın geçtiğimiz yıl kadar yüksek olmasa da bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Konut üretiminin artması ile fiyatlar daha stabil hale gelebilir. Konut fiyatlarının düşmesi için konut stokunun artması gerekiyor. Kentsel dönüşümün hızlandırılması ve burada yapılan destekler çok önemli. Pandemi ile birlikte pek çok kurumsal firmanın ofislerini kapattığını görüyoruz. Uzaktan çalışma artık kalıcı olarak hayatımıza girdi. Dolayısıyla ofis veya ticari amaçlı üretilen gayrimenkullerin ihtiyaca göre dönüştürülmesi önemli.” dedi.

Öğüt, döviz kurundaki artış sebebiyle konut üretim maliyetlerinin önemli ölçüde artış gösterdiğinin de altını çizerek, “Maliyetin artması ile yeni konut üretimi yavaşladı. Yapı ruhsatı alınan daire adedinde 2017 yılından beri düşüş görülmekteydi. 2017 yılında 1 milyon 405 bin 447 adet daire için ruhsat alınmışken, bu rakam 2018 yıllında 669 bin 165, 2019 yılında ise üretim 319 bin 782 olarak gerçekleşti. 2020 yılına gelindiğinde ise rakamın 555 bin 68 olduğu görülüyor. 2021 yılının ilk 3 çeyreğinde ise 480 bin 293 adet daire için yapı ruhsatı alındı.” şeklinde konuştu.