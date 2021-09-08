Pandemi ile yazlık bölgelere olan talep artışı bu bölgelerdeki fiyatları da artırdı. Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, Aydın’da konut metrekare satış fiyatlarının Çeşme’nin neredeyse üçte biri olduğunu belirterek, “Aydın fiyat düşüklüğünün yanı sıra ulaşım kolaylığı ve gelişmiş yaşam alanları ile öne çıktığı için cazip yatırım bölgeleri konumumda bulunuyor. Çeşme ise; Türkiye genelinde en fazla değer artışı görülen bölgeler arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise İstanbul – İzmir otoyolunu yapımı ile İstanbul’dan Çeşme’ye ulaşım kolaylaşmıştı ve bölgedeki emlak fiyatlarını artırmıştı. Sonrasında başlayan pandemi ile yazlık bölgelere olan talep önemli ölçüde arttı ve ulaşım kolaylığı ile Çeşme yine bu dönemde öne çıkan bir bölge oldu. Yakın zamanda yaşanan İzmir depremi de İzmir’in yazlık bölgelerindeki müstakil konutlara talebi artırdı” dedi.
Endeksa verilerine göre; Aydın Kuşadası’nda konut fiyatlarında son 1 yıllık değer artışı yüzde 60, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 166 olurken, Didim’de ise son 1 yıllık değer artışı yüzde 51, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 174, olarak gerçekleşti
ÇEŞME'DE YILLIK DEĞER ARTIŞI YÜZDE 60.4
Çeşme’de konut satış fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 60.4, 4 yıllık yıllık değer artışı ise yüzde 130 olurken, Çeşme’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 973 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 410 bin 613 TL oldu. Urla’da ise konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 66 artış gösterdi
Foça’da konut satış fiyatları ise son 1 yılda yüzde 53, son 4 yılda ise yüzde 149 artış gösterirken, Seferihisar’da konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 54, son 4 yılda ise yüzde 143 artış gösterdi.
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