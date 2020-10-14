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Pragma Araştırma ve Danışmanlık koordinasyonunda İstanbul’da gerçekleştirilen “Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi” araştırmasının sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, söz konusu araştırmada ortalama hane gelirinin 7.300 TL olarak ortaya çıktığını, katılımcıların ortalama yaşının da 37 olduğunu ifade etti. Raporda, gelecek iki yılda evini yenilemek isteyen kesimin yaklaşımlarını mercek altına aldıklarını belirten Hilmi Uytun, “Buna göre evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

"KADINLARIN YÜZDE 85'İ SATIN ALMAK İSTİYOR"

Gayrimenkul alımında, kadınların erkeklere göre daha fazla söz sahibi olduğunu; özellikle nihai karar noktasında kadınların önemli olduğunu sözlerine ekleyen Hilmi Uytun, “Cevapları kadın – erkek ayrımında incelediğimizde, satın alma planı yapan kesimin yüzde 85’ini kadınlar oluştururken, bu rakamın tadilat planlayanlarda yüzde 55’e gerilediğini görüyoruz.” dedi

"YENİ KONUTLARDA BEKLENTİLER DEĞİŞTİ"

Özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve pandemi nedeniyle tüketicilerin yeni konutlardaki beklentilerinin de ciddi ölçüde değiştiğini söyleyen Uytun şöyle devam etti: “Sonuçlara baktığımızda yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk dört kriter; Mutfak, banyo, vestiyer ve gardıroptaki işlevsellik ve estetik, depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon olarak öne çıkıyor. Alıcıların neredeyse tamamı pandemi sonrasında evin içinde çok daha yüksek beklentilere sahipler. Burada özellikle bizim çözümlerimizin bilinir ve aranılır olması da çok etken oldu. 25-29 yaş arası genç kitle daha fazla lokasyona önem verirken; 30-34 yaş arası yetişkin kitle ise evin balkonlu olmasını daha fazla önemsiyor. Diğer yandan konut satın alacakların yüzde 79’u tercihini apartman dairesinden yana kullanırken, yüzde 18’i villa ya da müstakil ev, yüzde 4’ü ise rezidans arayışında olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte katılımların yüzde 84’ü kendi yaşayacakları evi satın almak isterken, yüzde 10’u ailesi için, yüzde 7’si ise yatırım için konut almayı planlıyor.”

"EN ÇOK BANYODA TADİLAT İSTENİYOR"

Tadilat tarafına baktıklarında ise tüketicilerin birinci tercihinin banyolarını yenilemek olduğunu belirten Uytun, “Banyodan sonra değiştirilmek istenen ikinci yer ise mutfak dekorasyonu. Onu ise giyinme alanları izliyor. Yüzde 41’lik bölüm alacakları yeni ürünlerde dayanıklılığa önem verirken, yüzde 30 ‘uygun fiyat’, yüzde 13 ise ‘kullanışlılık’ konusunun tercihlerini belirlediğini söylüyor.”

Uytun, “Özellikle hijyen konusunun da artık evlerde de dikkat çektiğini görüyoruz. Bu yüzden biz de Hafele olarak antimikrobiyal koleksiyonumuzu geliştirdik ve bunu bireysel ve kurumsal müşterilerimize sunuyoruz. Bunun yanında tüm bu veriler bize konut sektörü için geliştirdiğimiz Hafele Concept’in önümüzdeki dönemde konutlarda aranacak standart haline geleceğini işaret ediyor." dedi