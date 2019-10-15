“Gayrimenkul yatırım fonları yüzde 42 büyüdü”

İş Portföy’ün gayrimenkul yatırım fonları çatısı altına giren, “İş Portföy Quasar GYF”nin tanıtımı Quasar İstanbul’da yapıldı. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında “İş Portföy Quasar GYF” ile ilgili plan ve hedefler açıklandı

Toplantının açılışında konuşan Eraslan, “İş Portföy olarak, Türkiye ekonomisine doğrudan kaynak aktarırken yatırımcılara uluslararası standartlarda, güvenilir ve yenilikçi ürünler sunmayı sürdürüyor, gayrimenkul yatırım fonlarımıza yenilerini ekliyoruz. Kalite ve mükemmellik anlayışıyla, ‘Dünyanın En İyi Rezidansı’ ödülü ile onurlandırılan Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler, artık İş Portföy’ün Gayrimenkul Yatırım Fonları çatısı altında. İş Portföy olarak gayrimenkul yatırım fonlarımız arasına giren, İş Portföy Quasar GYF markası altında sunduğumuz Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofislerimizle kıvanç duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofislerimiz İstanbul’un kalbinde, benzersiz Boğaz manzarası ve kusursuz mimarisiyle en az İstanbul kadar görkemli ve ışıltılı bir yaşam sunuyor. Emre Arolat imzalı mimarisi, benzersiz konumu ve sosyal yaşam olanaklarıyla Quasar İstanbul projesinde yer alan rezidans ve ofislerimiz, İş Portföy Quasar GYF markası altında avantajlı ve kazançlı bir yatırım aracı olarak yükseliyor“ dedi.

"GAYRİMENKUL FONLARI SEKTÖRÜNE LİDERLİK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tevfik Eraslan, gayrimenkul yatırım fonları sektörüne liderlik etmeye devam ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte Quasar İstanbul’da yer alan rezidans ve ofisler için yatırım fırsatı oluştuğunda gayrimenkul yatırım fonlarımızın portföyüne katmaya karar verdik. Uluslararası iş ortaklarımızın deneyimi ve İş Portföy’ün profesyonel yönetimi ile belirlenen yüksek getiri potansiyeli taşıyan gayrimenkul seçenekleri sunuyoruz.” açıklamasında bulundu

Eraslan, eylül ayı verilerine göre, gayrimenkul yatırım fonları sektörünün yönettiği toplam fon büyüklüğünün 245 milyar TL olduğunu, yıl başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 42 büyüdüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin içerisinde bulunduğu konjonktürü düşündüğümüzde bu büyüme oranı son derece anlamlı ve başarıyı ifade ediyor. Bu rakamın 116 milyar TL’lik kısmı Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğünden, 97 milyar TL’lik kısmı ise yatırım fonlarından, geriye kalan kısım ise portföydeki şirketler tarafından sürdürülen özel portföy yönetimi faaliyeti kaynaklı. Bu 97 milyar TL’lik kısımda yatırım fonları içerisinde çok daha yeni iş alanı olan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları da var. Bu iki yeni iş alanı ülkemiz için çok önemli rolleri olacak. İş Portföy olarak sadece bütün yenilikleri herkesten önce daha hızlı bir şekilde kazandırmayı hedefliyoruz.”



"PİYASALARDAKİ SAKİNLEŞME VE FAZİLERİN DÜŞMESİ İLGİYİ ARTIRIYOR"

Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan da Quasar GYF’nin iç mimarisiyle, içeride kullanılan ürünleriyle, kesintisiz boğaz manzarasıyla İstanbul’un en iddialı rezidans projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, beklentilerin üzerinde Türk müşteri talebi olduğunu dile getirdi.

Arslan, bu lansman toplantısıyla Türk müşterilerin taleplerinin daha da artacağını aktararak, “İş Portföy, Quasar isimleri önemli. Piyasalarda ki sakinleşme ve faizlerin düşme hali insanların bu tür projelere daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor. Bunu piyasada genel olarak görüyoruz. Bu projede hem Türk vatandaşlarımızın hem de yabancıların ilgisi oldukça iyi düzeyde.” ifadelerini kullandı.

Jones Lang LaSalle (JLL) Sermaye Piyasaları ve Konut Yatırımları Direktörü Gün Gökkaya ise Türkiye’nin gayrimenkul yatırımları ve sermaye piyasaları açısından çok cazip bir noktada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Quasar GYF projesinde gayrimenkul yatırım fonu ile ilgili kazandırılmış bir derinlik var. Gayrimenkul piyasaları, İş Portföy öncülüğünde bir yenilik kazanmış oluyor. Şu ana kadar yaptığımız temaslarda, geçen hafta Hong Kong’da katıldığımız zirve de Avrupalı yatırımcılardan ve Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki yatırımcılardan ilgi görüyoruz. Bunun dışında da Azerbaycan’da bu projeye ilgi olduğu konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlginin aratacak devam edeceğini düşünüyorum.”

PROJE 156 METRE YÜKSEKLİKTE

İş Portföy Quasar GYF çatısı altında bulunan Quasar İstanbul’daki rezidans ve ofisler, 156 metre yükseklikte bir proje. Ayrıca Alman Sürdürülebilir Bina Sistemi Sertifikası olan DGNB Gold Sertifikası’nı Türkiye’ye kazandıran ilk gayrimenkul projesi olduğu belirtildi

Projenin ortak alanlarını tasarlayan dünyaca ünlü iç mimar Marcel Wanders, Newsweek tarafından Avrupa’nın en önemli değişim liderleri arasında gösterilmişti. Proje, farklı beklentilere yönelik olarak 1+1’den 4+1’e kadar olan daireler ve özel Penthouse seçenekleri ile evden çalışma konseptini tercih edenlere de Home Office’lerin olduğu belirtildi

Projede, yüzde 5 Peşinat ile 50 aya kadar fon bünyesinde vadelendirme olanaklarına sahip olan Quasar İstanbul’daki 1+1 daire fiyatlarının 647.000 dolar, 2+1’lerimiz 856.000 dolar, 3+1’ler 1.820.000 dolardan başladığı ve 2 adet bulunan 4+1 özel Penthouse dairelerimizin fiyatı yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.