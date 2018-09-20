Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için gerekli şartlar yeniden düzenlendi. Buna göre, daha önce vatandaşlık kazanabilmek için karşılanması gereken en az 2 milyon dolar tutarındaki sabit sermaye yatırımı şartı, 500 bin dolar veya bunun karşılığı döviz ya da Türk lirası (TL) olarak değiştirildi.

Öte yandan, Türk vatandaşlığı kazanabilmek için en az 1 milyon dolarlık taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü de değiştirildi. Böylece 250 bin dolar veya karşılığı döviz ya da TL tutarında taşınmazı satın alan yabancılar Türk vatandaşlığı kazanabilecek.





Yabancıya konut satışında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık, 3-5 yılda 15 milyar dolara çıkarırız

Bildiğiniz üzere yabancıya geçen sene 22 bin 200 konut satılmıştı. Bu sene daha bugün açıklanan TÜİK verilerine göre sadece Ağustos 2018’de yüzde 129 artışla yaklaşık 4 bin konut satıldı. Cumhuriyet tarihinin rekoru bu. Bu sene ilk 8 ay toplamında yabancıya satılan konut adedi ise 18 bin 540 adede ulaştı. Ayrıca bugün açıklanan yabancıya vatandaşlık hakkında gayrimenkul alım sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesi ile önümüzdeki ay, geçen sene toplamına ulaşacağımızı öngörebiliyoruz. Toplam yabancıya konut satışında yılı da yaklaşık 30 bin konut satışı ile kapatabiliriz.

Geçen sene biliyorsunuz 4,6 milyar dolarlı konut satışı gerçekleştirmiştik. Ancak yabancıya vatandaşlıkta gayrimenkul alım sınırının 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekilmesi ile Türkiye dünya liginde hızlıca üst sıralara yükselecek ve yabancıya konut satışında payını hızla artıracak. Döviz getirici faaliyet kapsamında konut satışının ihracat sayılması, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum liderliğinde, Emlak Konut GYO ve sektör derneklerinin-firmalarının desteğiyle yurtdışı tanıtım atağının başlatılması ile 3-5 yılda yabancıya 15 milyar dolarlık konut satışı hedefi hayal olmaz.



Biliyorsunuz OECD ülkeleri arasında en fazla konut satışı yapan ülke olan ABD, geçtiğimiz yıl yabancıya sattığı gayrimenkullerden 153 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Avrupa ülkeleri için de bugün yabancıya konut satışı ciddi bir gelir kaynağı. Örnek olarak İspanya’da geçen yıl 50 bin konut yabancıların mülkiyetine geçti. Toplam pazarın içinde yabancıya satışın oranı yüzde 10’un üzerinde. Bu rakamda, İspanya’nın konut yatırımcılarına verdiği oturum izninin rolü çok büyük. Türkiye’de ise bu oran yüzde 2 bile değil. Ancak bu teşviklerle coğrafik güzelliklerle dolu ülkemizin gelişmiş ülkelerle arayı zamanla kapatacağına inanıyorum.

"ÖZYURT, 7 AYDA YAŞANAN ARTIŞIN..."





Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının, ocak-temmuz döneminde yüzde 29,6'lık artışla 11 bin 321'den 14 bin 674'e yükseldiğini anımsattı.





Özyurt, 7 ayda yaşanan artışın ülke ekonomisine ciddi bir döviz getirisi sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu da bize yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alma eğilimini gösteriyor. Mütekabiliyet çerçevesinde bazı düzenlemeler yapıldı ancak bu rakamların daha da yukarıya çekilebilmesi için yatırımı teşvik edici ek düzenlemelere ihtiyaç duyuluyordu. Yeni kararla bu konuda bir adım daha atılmış oldu. Konut satarak aslında ihracat yapmış oluyoruz. Konuyu böyle değerlendirmek lazım. Karar konut ihracatını artıracaktır. Üstelik yabancının aldığı konut ülkede kalıyor, başka bir yere gitmiyor. Yabancıya konut satarken hem döviz geliyor hem de konutu alanlar ülkemizde yaşıyor ve bir yandan da buradaki yaşamlarında alışverişlerini yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Yabancı yatırımcılara daha çok güven vermek ve onları koruyan kanun ve yönetmeliklerle daha fazla yatırımcı çekmeye çalışmak sektöre verilecek destekler arasında yer alıyor."





"BU YIL SEKTÖR YENİ BİR REKOR KIRABİLİR"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da Türkiye'nin, bölgesel ve konjonktürel gelişmeler bir kenara bırakıldığında, coğrafi olarak ne denli stratejik bir konuma sahip olduğunu herkesin bildiğini ifade etti.

Son birkaç yıldır etrafta yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yabancıya konut satışının her yıl rekor kırmaya devam ettiğini belirten Akbal, geçen yıl 4,6 milyar dolarlık konutu yabancıya sattıklarını bildirdi.

Akbal, bu yılın 8 ayı itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 38 daha fazla konut satıldığına işaret ederek, "8 ayda tutar 3 milyar dolara yaklaşmış durumda. Hükümetimizin aldığı yabancıya konut teşvikinde 1 milyon dolar sınırının 250 bin dolara çekilmesi kararı, hem 2 milyon insanı istihdam eden inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de yabancıya konut satış tutarını 4-5 milyar dolarlardan 10 milyar dolarlara sıçratacak. Bu yıl bildiğiniz üzere toplam konut satışında geçen yılla başa baş gidiyoruz. Yabancıya konut satışının pozitif etkisiyle bu yıl sektör yeni bir rekor kırabilir." değerlendirmelerini yaptı.

"DÜZENLEMELER, YABANCI YATIRIMCI ORANININ ARTIRILMASI İÇİN KRİTİK ÖNLEM TAŞIYOR"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise gayrimenkul ve inşaat sektöründe yabancıya satılan konut rakamlarının hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için Mütekabiliyet Yasası'nın çok büyük bir önemi bulunduğunu vurgulayarak, bu noktada yabancıların Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili yapılan yeni düzenlemeler sayesinde yabancılara satılan konut rakamlarında ciddi bir artış elde edilebileceğini söyledi.

Düzenleme ile yasadaki sert uygulamalar nedeniyle yatırıma çekimser yaklaşan yatırımcıların da kazandırılabileceğini aktaran Babacan, şunları ifade etti:

"Gayrimenkul ve inşaat sektörü, tahmini rakamlara göre 10 milyar doları aşan ciddi bir yabancı yatırımcı potansiyeline sahip. Babacan Holding olarak, bu potansiyelin ortaya çıkarılması adına yabancıya vatandaşlık hakkı için gerekli kılınan yüksek sermaye tutarının düşürülmesi gerektiğini her fırsatta gündeme getirdik. Bu noktada üzerinde çok titiz bir şekilde çalışarak yapılması gerekenleri de fırsat buldukça farklı platformlarda kamuoyuyla paylaştık. Bu konudaki gayretimizin karşılığını, getirilen bu yeni düzenlemelerle elde ettik. Yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcı oranının artırılması için kritik önem taşıyor. Vatandaşlığa hak kazanmak için sağlanması gereken 100 kişilik istihdamın 50 kişiye, Türkiye'deki bankalarda tutulması gereken mevduat miktarının da 3 milyon dolardan 500 bin dolara düşürülmesi, yabancı yatırımcının alım yönlü pozisyonunu destekleyecek."

Babacan, yabancı yatırımcının sektöre yatırımı bir fırsat olarak gördüğünü ancak yasada yer alan yüksek sermaye tutarı ve benzeri şartların, yatırımcıları durma noktasına getirdiğini söyledi.

Yapılan yeni düzenlemelerin, yabancı yatırımcı açısından Türkiye'ye olan ilgiyi destekleyerek sektöre ciddi bir katkı sağlayabileceğini vurgulayan Babacan, "Yeni düzenlemeyi ülkemizin menfaatleri açısından çok önemli buluyoruz. Sektörde bazen elimizde olmayan nedenlerden ötürü durgunluklar yaşanabiliyor. Bu dönemi, yabancı yatırımcı açısından konut alımını artırarak bertaraf edebiliriz. Yeni düzenlemelerin, yabancı yatırımcı için zaten cazip olan gayrimenkul ve inşaat sektörünün yükselişini tetikleyeceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"DÜZENLEME YABANCI YATIRIMCIYI TEŞVİK EDECEK VE SEKTÖRÜN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, GYODER olarak, sektörün önünü açacak tüm düzenlemelerin acilen yapılmasını her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Gayrimenkul alan yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı verilmesinin İspanya, Portekiz, Kanada ve Yunanistan gibi birçok ülkede yabancı yatırımcıyı çekmek ve gayrimenkul satışlarını teşvik etmek için uygulanan bir yöntem olduğunu aktaran Yetgin, "Gayrimenkul için 1 milyon dolar, küçük bir yatırım değil. Bugüne kadar Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapan yabancı yatırımcılar ağırlıklı olarak 100 bin ila 300 bin dolar civarında bir yatırım aralığı tercih etmişti. Yeni düzenlemeyle daha üst segmentteki yatırımcıyı ülkemize çekmeyi hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yetgin, Türkiye'deki gayrimenkul potansiyelinin, yatırımcı olarak ülkeye çekmek istenilen hedef kitleye çok iyi anlatılması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye gayrimenkul sektörü, son dönemdeki başarılı performansı, altyapısı, vergi oranları ve avantajlı konumu ile çok daha iyi bir seviyede olmayı hak ediyor. Bu yıl yabancılara yapılan konut satışları artıyor. Son dönemde yaşanan kur artışıyla yabancı yatırımcı ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'de yatırım yapmak cazip hale geldi. Ayrıca, geliri döviz olanlar için avantajlı bir durum ortaya çıktı. Bu gelişmelerin de etkisiyle yabancılara yapılan konut satışları 2018'in ikinci çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15'lik büyümeyle 11 bin 816 adede yükseldi. Gayrimenkul alımı yapan yabancıya vatandaşlık hakkı şartının esnetilmesinin, ülkemize daha fazla yabancı yatırımcı çekmemize ve konut satışlarını artırmamıza katkıda bulunacağına inanıyorum. Gayrimenkul sektörünün beklediği bu düzenleme yabancı yatırımcıyı teşvik edecek ve sektörün elini güçlendirecek."

"BU KARAR CİDDİ TEŞVİK OLARAK YORUMLANABİLİR"

Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü de Mütekabiliyet Yasası'nın çıktığı 2012'den bu yana yabancılara konut satışının arttığını ancak bu satışların hala yeterli düzeyde olmadığını vurguladı.

Kurlardaki yükselişle yabancı yatırımcının fırsatı değerlendirip Türkiye'den alım yapmasının beklendiğini aktaran Üçüncü, şunları kaydetti:

"Rakamlar bize uygun şartlar oluştuğunda yabancıların konut almaya hazır olduğunu gösteriyor. O nedenle son düzenlemeyi yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Türk vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarının 2 milyon dolardan 500 bin dolara ve Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedelinin de 1 milyon dolardan 250 bin dolara kadar çekilmiş olması çok önemli. Belirlenen rakamlar, ciddi teşvik olarak yorumlanabilir. Bundan sonra yabancı yatırımcı talebinde gözle görünen bir artış bekliyoruz."

"YABANCIYA KONUT SATIŞINDA CİDDİ BİR İVME KAZANDIRACAĞIZ"

Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram ise yapılan düzenlemelerin son derece mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Bunlar Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak üzere bekleyen yabancı yatırımcılar için son derece cazip düzenlemelerdir. Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkeleri vatandaşlarını ülkemize yoğun şekilde çekeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmelerini yaptı.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımına olan ilgisinin her ay arttığını belirterek, özellikle Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan yatırımcıların çok ilgili olduğunu ancak bu rakamları daha da yukarılara çekmek ve yabancı yatırım gelirini artırmak için Türkiye'ye yatırımı cazip hale getirmek gerektiğini söyledi.

Bahadır, Türkiye'nin konut ihracatçısı bir ülke konumuna gelmesi için mütekabiliyet konusunun gündemde tutulması ve bazı ek düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını her zaman çizdiklerini vurgulayarak, "Şimdi bir adım daha atılmış oldu. Bundan sonra yabancıya konut satışında ciddi bir ivme kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"YABANCI YATIRIMCILARI ÜLKEMİZDE DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da yabancı yatırımcıların ve fonların Türkiye'nin farklı bölgelerinde konut sahibi olmak istediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkeler sadece Türkiye'den değil, tüm dünyadan gayrimenkul alımı yapan ülkeler... Tarihi bağlarımız ve coğrafi yakınlığımızın yanı sıra ülkemizin jeopolitik konumu da bu ülkeler için bizi cazip hale getiriyor. Bu ülkeleri yatırım yapmaları için çekmek içinse birtakım kolaylıkları hayata geçirmek gerekiyor. Yapılan düzenlemeleri bu anlamda çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bundan sonra yabancı yatırımcıları ülkemizde daha çok göreceğiz diye düşünüyoruz."



