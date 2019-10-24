REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi 2019 yılı 4. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre yüzde 16 artışla 110.6 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü, güven endeksi ise 2019 yılı 4. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre Bankalar ve finansal kurumlar için yüzde 7 artışla 93.3 (Kısmen Kötümser) olarak ölçüldüğü belirtildi

Güven Endeksi 2019 yılı 4. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre gayrimenkul danışmanları için yüzde 5 azalışla 110.1 (Kısmen İyimser) olarak ölçülürken, güven endeksi 2019 yılı 4. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre gayrimenkul değerleme uzmanları için %45 artışla 99.1 (Kısmen Stabil) olarak ölçülmüştür denildi.

Endekste yer alan son değerlendirme ise, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi 2019 yılı 4. çeyrekte, geçen çeyrek dönemine göre gayrimenkul geliştiricileri için yüzde 4 artışla 105.8 (Kısmen İyimser) olarak ölçülmüştür denildi.