Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) tarafından uluslararası iş birlikleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan GABORAS Global ile Irak Bankalar Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GABORAS'ın açıklamasına göre, borsa yetkilileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD) bu yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 23. Uluslararası İş Forumu (IBF) kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Uluslararası iş dünyasına GABORAS Global'in hedeflerinin de anlatıldığı temaslar çerçevesinde, Irak Bankalar Birliği Başkanı Wadeea Al Handal ile Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Kurtuluş Altun bir araya geldi.

İkili arasında, Irak gayrimenkul pazarının geliştirilmesi ve dijitalleştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'nin yabancılara gayrimenkul satışını artırarak döviz girişini hızlandıracak girişimleri sürdüren Gayrimenkul Borsası AŞ yetkilileri, Bosna Hersek'in en büyük bankalarından Bosna Bank International'ın temsicileri ile de bir araya geldi.

Varlık Yönetimi ekranlarıyla yatırımcılara bilgi ve teknolojiyi hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde sunarak güven ortamında karar destek hizmeti sağlayan GABORAS sisteminin Bosna Hersek'te kurulması için temaslarını sıklaştırıldı.



Tek ekran üzerinden tüm gayrimenkulleri yöneterek noktasal bilgi alma imkanı sağlanan platformu çok beğendiklerini belirten Bosna Bank International yetkilileri, çalışmaların derinleştirilmesi için İstanbul'a davet edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN GABORAS'A DAVET

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye'deki kapsamlı çalışmalardan sonra komşu ülkeler tarafından know-how transferiyle ilgili davet edilen GABORAS, öncelikli olarak bölge ülkelerinde gayrimenkulün dijitalleşmesi konusunda altyapı modelleri oluşturmaya devam ediyor.

GABORAS, vatandaşlık ve şirket kurma faaliyetleri konusunda ilk sıralarda yer alan ülke vatandaşlarının Türkiye'den güvenli bir ortamda gayrimenkul satın almasını sağlıyor. Forumda, birçok ülke temsilcisi GABORAS'ı ülkelerine davet etti.

Temsilciler, borsa yetkililerinden, "GABORAS sisteminin ve alt yapısının kurulması (kadastro sisteminin düzenlenmesi, tapu ve planlama faaliyetlerinin dijitalleşmesi, değerleme sisteminin hayata geçirilmesi),"kendi vatandaşlarının Türkiye'den gayrimenkul alımını güvenli GABORAS ortamında yapması" ve "gayrimenkul pazarlarında Türk firmalarıyla global iş birliği" gibi konularda taleplerde bulundu.