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Gayrimenkul alanında daha fazla akademik çalışma hazırlanmasını teşvik etmeyi amaçlayan GYODER, İAV iş birliği ile ‘GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması hayata geçirildi

Epos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık, Kalyon Holding ve YU Group sponsorluğunda gerçekleştirilen bu yarışma ile gayrimenkule yönelik özgün ve bağımsız araştırmaya dayalı bilimsel verilerin, geniş ve derin bir bakış açısı ile irdelenerek yorumlanması, analiz edilmesi ve ortaya konulan özgün çalışmaların pratik hayata örnek olacak şekilde sektörün ilgisine sunulması hedefleniyor.

"GAYRİMENKUL ALANINDA BİR İLK"

Türkiye’de gayrimenkul alanında bir ilk olan ‘GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nı her yıl düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul sektörünün bilimsel çalışmalarla sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. ‘Lisansüstü Tez Ödülleri’ ile başta akademik çalışmaların pratik hayata uyarlanması ve gayrimenkul sektöründe ilerlemenin hızlanmasını sağlayacağız. Bu çalışmayla bir diğer amacımız da sektörümüzün insan kaynağı niteliğini artırmaktır. Bir sektörün, içerisindeki insanların niteliği kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla biz Türkiye’nin iyi üniversitelerinden mezun, başarılı gençlerinin gayrimenkul sektöründe kariyer yapmayı istemelerini sağlayacak heyecanı da uyandırmak istiyoruz.”

ÖDÜLLÜ TEZLER KİTAP OLARAK İŞ DÜNYASINA ULAŞTIRILACAK

‘GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması’nda işlenen konu itibarıyla kamuoyunu ilgilendiren hızlı kentleşme ve kentlerin değişim sürecinde gayrimenkul/taşınmaz geliştirme, gayrimenkul finansmanı, satış ve pazarlaması, hukuku ve mekânsal analizler gibi birçok farklı konularda araştırma ve bilgi üretiminin arttırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren, ülkemizdeki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora derecesi almış ve yayınlanmamış tezleri ödüllendirilecek. Ödüllü tezler, ayrıca basılı hale getirilerek ilgili iş dünyasına, ilgili üniversitelere ve kütüphanelere ulaştırılacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL 2021

Yarışmaya, yarışmanın ilan edildiği yıl ve iki yıl öncesine kadar, yüksek lisans veya doktora tezi olarak, Türkçe yazılmış ve ilgili üniversite jürisi tarafından kabul edilerek, tez sahibine lisansüstü veya doktora mezunu kişiler 30 Eylül 2021’e kadar başvurabilecek.

DERECEYE GİREN ESERLERE 3 BİN 500- 5 BİN TL ÖDÜL

Jüri tarafından seçilerek dereceye giren toplam üç lisansüstü tezinin, yüksek lisans tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine net 3.500 TL, doktora tezlerinde dereceye giren eserlerin her birine net 5.000 TL ödül verilecek. Telif hakları 3 yıllığına alınacak eserler, GYODER-İAV tarafından kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacak.

Tez Konuları: Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul Finansmanı, Gayrimenkul Satış ve Pazarlaması, Gayrimenkul ve Varlık Değerlemesi, Gayrimenkul Hukuku, Gayrimenkulün Vergilendirilmesi, GYO, GYF, Gayrimenkul Koruma ve Yenileme, İnşaat Muhasebesi, Proje Yönetimi, Şehir Planlama, Kentsel Dönüşüm, Mekansal Analiz ve Proptech.

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet İncekara (İktisadi Araştırmalar Vakfı) , Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi),Prof. Dr. Beliz Özorhon Orakçal (Boğaziçi Üniversitesi),Güniz Çelen (Çelen Kurumsal Gayrimenkul),Prof. Dr. Gürsel Öngören (GYODER),Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı (İstanbul Teknik Üniversitesi),Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer (İstinye Üniversitesi),Dr. Murat Berberoğlu (GYODER ),Dr. Raife Y. Eyiler (İktisadi Araştırmalar Vakfı),Doç. Dr. Serhat Başdoğan (Yıldız Teknik Üniversitesi),Doç. Dr. Yener Coşkun (Sermaye Piyasası Kurulu),Doç. Dr. Yeşim Aliefendioğlu Tanrıvermiş (Ankara Üniversitesi)