GAÜN'den koronavirüs tanısı için yeni yöntem

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, yazılı açıklamasında, cihazın, GAÜN Şahinbey Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19 şikayetiyle gelen kişilerin akciğer bulgusu olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir tespit aracı olduğunu belirtti.
Bu sitemin yapay zekayı da kullanarak, çok düşük radyasyonla, çok kaliteli görüntü alınmasını sağlandığını aktaran Gür, şunları kaydetti:
"Yapay zeka teknolojisine sahip bu cihaz, şu anda sadece üniversitemizde var. Kovid-19 hastalarının en önemli sorunlarından birisi akciğer tutulumu. Bunun için bilgisayarlı tomografi, vazgeçilmez bir tanıya katkı aracıdır. Ancak, tomografi çekilirken alınan yüksek doz radyasyon hasta için önemli bir sorundur. İşte üniversitemiz hastanesinde hizmete sunduğumuz bu cihaz sayesinde, normal bir akciğer grafisi çekilirken alınan radyasyon dozuna eşit güvenlikte hastalarımızın tomografilerini çekebiliyoruz."
GAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete ise hizmete giren 160 kesitli yeni cihazla 0,5 milimetre hassasiyetinde bilgisayarlı tomografi tetkiki sağlanabildiğini belirterek, şu bilgileri aktardı:
"Türkiye’de ilk olarak üniversitemizde kullanıma sunulan yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi ile tetkiklerimizi minimum radyasyon doz seviyeleri ve maksimum tanısal kaliteyle güvenle gerçekleştirebiliyoruz. Yapay zekanın tanısal kalitemize bir başka artısı da özellikle kontrast madde kullanımı imkanımızın sınırlı olduğu böbrek yetmezliği ve damar yolu sıkıntısı olan hastalarımızda da çok daha düşük kontrast madde miktarıyla tetkikleri gerçekleştirebilme imkanını bizlere sunmasıdır."
Mete, cihazın görüntülemede büyük katkı sağladığını anlatarak, "Yeni cihazımızla birlikte, dünyada sınırlı sayıda merkezde kullanımda olan özel fotorealistik üç boyutlu görüntüleme tekniği ile artık dokuları ve patolojileri siyah-beyaz değil, gerçek görüntüleriyle de inceleme şansımız olacaktır. İstersek bu dokuları ameliyat öncesi planlamaların yapılması için üç boyutlu yazıcılarla modellememiz de mümkündür." ifadesini kullandı.
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