İngiltere'nin en büyük havalimanlarından Londra Gatwick havalimanının kontrolü Fransızlar'a geçiyor. Buna göre, Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin ikinci en işlek havalimanı olan Gatwick'in çoğunluk hissesini 2.9 milyar sterline (3.7 milyar dolar) satın alacağını açıkladı. Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen satışın ardından, Gatwick hisselerinin yüzde 50.01'i Vinci grubuna geçecek.

GRUBUN 46 HAVALİMANI VAR

Fransız şirketten yapılan açıklamada, grubun 12 ülkede 46 havalimanının oluşturduğu portföyünde Gatwick, tek başına en büyük varlık olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu satın alma, bu büyüklükte ve kalitede bir havalimanının alımı için ender ele geçecek bir fırsat oluşturuyor" ifadesi yer aldı.

YILDA 46 MİLYON YOLCU KULLANIYOR

Fransız şirketler grubu bu yatırımı, İngiltere'nin Mart sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasının seyahat sektörü üzerinde, kısa süreli de olsa, yaratabileceği belirsizliğe rağmen yapıyor. Vinci, bireysel hissedarların elindeki hisseleri satın alırken, kalan yüzde 49.99 oranındaki azınlık hissesinin yönetimini Global Infrastructure Partners (GIP) adlı yatırım grubu üstlenecek.

2018 yılı cirosu 764 milyon sterlin olan Gatwick havalimanını, yılda 46 milyon yolcu kullanıyor.