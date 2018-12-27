27 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin en büyük havalimanlarından Londra Gatwick havalimanının kontrolü Fransızlar'a geçiyor. Buna göre, Fransız Vinci grubu, İngiltere'nin ikinci en işlek havalimanı olan Gatwick'in çoğunluk hissesini 2.9 milyar sterline (3.7 milyar dolar) satın alacağını açıkladı. Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen satışın ardından, Gatwick hisselerinin yüzde 50.01'i Vinci grubuna geçecek.
GRUBUN 46 HAVALİMANI VAR
Fransız şirketten yapılan açıklamada, grubun 12 ülkede 46 havalimanının oluşturduğu portföyünde Gatwick, tek başına en büyük varlık olacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu satın alma, bu büyüklükte ve kalitede bir havalimanının alımı için ender ele geçecek bir fırsat oluşturuyor" ifadesi yer aldı.
YILDA 46 MİLYON YOLCU KULLANIYOR
Fransız şirketler grubu bu yatırımı, İngiltere'nin Mart sonunda Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasının seyahat sektörü üzerinde, kısa süreli de olsa, yaratabileceği belirsizliğe rağmen yapıyor. Vinci, bireysel hissedarların elindeki hisseleri satın alırken, kalan yüzde 49.99 oranındaki azınlık hissesinin yönetimini Global Infrastructure Partners (GIP) adlı yatırım grubu üstlenecek.
2018 yılı cirosu 764 milyon sterlin olan Gatwick havalimanını, yılda 46 milyon yolcu kullanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!