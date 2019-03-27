Boztepe, yaptığı açıklamada, derneğin Türk mutfağının dünyaya tanıtılması ve yurt dışından turist getirilmesi amacıyla kurulduğunu söyledi.

Gastronomi turistlerine hitap ettiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla entegre çalıştıklarını anlatan Boztepe, Türkiye'ye gelen turistlerin ilk 10 tercihleri arasında gastronomi turizminin ikinci sıraya oturduğunu kaydetti.

Boztepe, Türkiye'nin tencere yemeklerinde ün yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelen turist bir haftada kişi başına yeme-içmeye 257 dolar bırakıyor. Biz, San Sebastian gibi gastronomik lokasyonlarda bir tabağa 100 avro gibi ücret ödeyen turistin buraya daha fazla gelmesini istiyoruz. Araştırmalarımızı yapıp Kültür ve Turizm Bakanlığına raporumuzu teslim ettik. Türkiye'ye gelen turistin bir haftadaki yeme-içme harcamasını en azından 700 avroya çıkarmamız lazım. Bursa'nın lezzetlerinden tutun da Kastamonu'nun lezzetlerine kadar, Gaziantep'in baklavasından Ege'nin otlarına kadar hepsi ülkemizin değerleri. Biz bunları yeteri kadar tanıtırsak nitelikli turistin buraya akacağına inanıyoruz."

İstanbul, Hatay ve Gaziantep'in gastronomi turizminde en popüler noktalar arasında yer aldığını dile getiren Boztepe, "Bunların ardından diğer yöreler geliyor. İstanbul'un tarih ve kültürü çok yoğun olduğu için gastronomi ve kültür turizmi ayrılmaz bir parça olarak devam ediyor. ABD, Alman ve Ruslar çok ilgi gösteriyor. Yakın bölgelerden de ilgi var. Mesela Yunanistan Başbakanının kimseye haber vermeden Karaköy'e gelip Türk mutfağını tadıp döndüğünü biliyoruz." ifadesini kullandı.

Boztepe, gastronomi turizminde ABD'nin 448 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İtalya, Fransa gibi ülkeler bunu çoktan keşfetmişler ve ilerlemişler. Bugün pizzayı artık pideden daha fazla bilinir hale getirdiler. Ya da kahveyi çayımızdan daha fazla bilinir hale taşıdılar. Bizim değerlerimize bizden sonraki jenerasyonun da sahip çıkması bizim için çok kıymetli. Biz yörelerimizdeki bu lezzetleri Türkiye lezzet haritasıyla taçlandırmak istiyoruz. İstanbul'da da restoran derecelendirme operasyonuna başladık. Bunun dışında yurt dışına gastronomi tırı çıkarıyoruz. Önümüzdeki hafta da Yunus Emre Vakfı ile Bükreş'te Türk mutfağı ve kültürü tanıtım etkinliklerine başlıyoruz."

"12 BİN YILLIK TARİHİMİZ VAR, DÜNYANIN EN İYİ MUTFAĞINA SAHİBİZ"

Türkiye'nin turizm gelirinin 50 milyar dolara koştuğunu vurgulayan Boztepe, "Biz bunun en az 15 milyar dolarını sadece gastronomi turizmiyle yapabiliriz. Son dönemde iç piyasada popülaritesi arttı, yani Gaziantep'e baklava yemeye gidip geri dönen var." diye konuştu.

Boztepe, Türk mutfağının ürün çeşitliliğinin fazla olduğunu ifade ederek, "Kültürümüzü ön plana çıkaracak 10 popüler ürün yaratsak, dünyada bunun tanıtımını yapsak, olay zaten bitecek. 12 bin yıllık tarihimiz var, dünyanın en iyi mutfağına sahibiz. Buradaki aşçılarımız çok güzel ürünleri yapacak. Biz pazarlayacağız, restoran sahipleri iyi ağırlayacak, bu, bir takım oyunu. Peru, Nepal gibi ülkeler bunu başardı." dedi.