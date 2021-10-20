Gastronomi kenti Hatay'da toprakla mayalanan tescilli pekmez kaynamaya başladı

Adını Belen ilçesi Kömürçukuru Mahallesi'nden alan pekmez yapımı için dağlardan kil şeklinde toprak toplanıyor. İlçedeki bağlardan hasat edilen beyaz üzümün, dağdan getirilen killi toprakla karıştırılmasıyla suyu çıkarılıyor. Kovalara doldurulan toprak karışımlı üzüm suyu, "kestirme" denilen yöntemle kazanlarda ısıtılıyor. Isınmasının ardından farklı bir kazana alınarak "durutma" aşamasına alınan üzüm suyu yüksek ateşte yaklaşık bir saat kaynatılarak kıvama gelmesi sağlanıyor.

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