Ara transferin flaş takımı olmaya aday olan Fatih Karagümrük bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre; İstanbul ekibi, Trabzonspor'un Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Trabzonspor'un Estudiantes'ten transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo mavili formayla Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.