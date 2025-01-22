Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, Gassal 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Gassal dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Gassal yeni sezon tarihi: Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı ve kara mizah ile dikkat çeken Gassal, ikinci sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla gündeme gelen yapımın çekimleri tamamlandı. Bu sezonda gassal Baki'nin hayatına ve çevresindeki sırlarla dolu olaylara dair daha çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkacak. Fragmanla birlikte yayın tarihi için araştırmalar giderek artıyor. İşte Gassal 2. sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 01:04 Güncelleme: 22.01.2025 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal, ekranlara geri dönüyor. Kara mizah ve dram unsurlarını bir araya getiren dizi, "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganıyla bu sezonda gündeme gelmişti. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak, Gassal yeni sezon tarihi açıklandı mı? Gassal dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

        • 2

          GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN?

          Yeni sezon fragmanı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz netlik kazanmadı. Dizinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı.

        • 3

          GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

          "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki’nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

          Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki’nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

          Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

          Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.

        • 4

          GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

          TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı. Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan da dahil oldu.

        • 5

          GASSAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

          Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.

        • 6

          GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?

          Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral’ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan’ın eşlik edeceği görülüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Vergi Uzmanı Türkmen'den acı haber!
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Kayserili aşçı Bolu'da hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'dan yürek burkan haberler!
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Başınız sağ olsun"
        "Başınız sağ olsun"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        Yıldız Dağı'nda otelde patlama! Yaralılar var
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa