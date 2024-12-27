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        Haberler Gündem Güncel Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı! | Son dakika haberleri

        Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı

        İstanbul'da caddede telefonla konuşarak yürüyen bir kadının telefonu, kendisini takip eden gaspçı tarafından çalındı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:06
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        Gaspçıyı vatandaşlar yakaladı
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        İstanbul'da olay, perşembe günü öğle saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, bir kadın caddede cep telefonuyla konuşarak ilerlediği sırada arkasından yaklaşan şüpheli tarafından telefonu çalındı.

        Şüpheli caddeden koşarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlar şüpheliyi etkisiz hale getirirken, cep telefonu çalınan kadın uzun süre bağırarak tepki gösterdi.

        Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalınan cep telefonu sahibine verilirken, olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.

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        #istanbul
        #zeytinburnu
        #haberler
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